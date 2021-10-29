Під Одесою хлопчик наштрикнувся на вістря паркану: стало відомо, як все сталося

Під Одесою хлопчик наштрикнувся на вістря паркану: стало відомо, як все сталося

Наразі життю дитини нічого не загрожує.

Неповнолітнього жителя села Корсунці, який наштрикнувся гострим парканом, прооперували. Наразі він перебуває в лікарні, його життю нічого не загрожує.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Дитину врятували та направили до лікарні – у нього діагностували колоту рану живота. Як з’ясувалося, хлопчик грався біля будинку з товаришами у футбол. Він переліз через паркан по м’яч, послизнувся і впав на вістря, зазначили у поліції.

Нагадаємо, в Одеській області врятували хлопчика, який наштрикнувся на металевий прут паркана. Односельці викликали на місце рятувальників зі спеціальним інструментом. Аби визволити дитину, надзвичайникам довелося вирізати шматок частоколу. Шпиталізувати потерпілого довелося разом із фрагментом огорожі. Витягати прут на місці не ризикнули – той мав верхівку, подібну до наконечника стріли.

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