Під Одесою місцевий житель виявив у вигрібній ямі будинку, який здавав в оренду, порізане тіло невідомого чоловіка

Під Одесою місцевий житель виявив у вигрібній ямі будинку, який здавав в оренду, порізане тіло невідомого чоловіка

Власник житла викликав правоохоронців.

Під Одесою місцевий житель знайшов у вигрібній ямі будинку, який здавав в оренду, порізане тіло невідомого чоловіка. Зараз поліція встановлює його особу і розшукує вбивцю.

Про це повідомляє "Думская".

Подія сталася в селі Кучурган Роздільнянського району Одеської області. Чоловік, який здавав свій будинок в оренду на вулиці Миру, навідався до свого квартиранта. Останнього вдома не виявилося, а коли орендодавець зайшов у будинок, побачив сліди крові на стінах і підлозі.

Далі він пройшовся обійстям і виявив жахливу знахідку - порізане тіло невідомого чоловіка у вигрібній ямі.

Прийшовши до тями, господар викликав правоохоронців. Правоохоронці встановили, що загиблий помер від ножових поранень. Його особа поки не встановлена, але відомо, що останнім часом він проживав в цьому будинку разом з квартирантом, якого зараз розшукують за підозрою у вбивстві.

Нагадаємо, що у селі Манченки Харківської області у вигрібній ямі біля власного будинку знайшли тіло 61-річної місцевої мешканки. Жінка до виходу на пенсію працювала фельдшеркою.

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