Під Одесою на трасі мікроавтобус із пасажирами влетів у відбійник: є постраждалі (фото)

Під Одесою на трасі мікроавтобус із пасажирами влетів у відбійник: є постраждалі (фото)

Внаслідок аварії постраждали двоє людей. Їх госпіталізували до лікарні.

На Одещині на трасі “Одеса — Київ” сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: водій мікроавтобуса влетів у відбійник.

Про це повідомили користувачі соціальних мереж.

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За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes Vito не впорався з керуванням та влетів у відбійник на трасі. У салоні автомобіля в момент того, що сталося, перебували п'ять пасажирів — усі вони жителі Вінниці.

Внаслідок аварії постраждали двоє людей. Їх госпіталізували до лікарні.

На місці події працюють слідчі з ДТП. Встановлюються всі деталі аварії.

Фото із соцмереж

Нагадаємо, що у Києві поліція перевіряє блогерку, яка на Porsche влаштувала ДТП.

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