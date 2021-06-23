Під Одесою на узбережжі моря оселилися лисиці, які не бояться людей: опубліковано атмосферні фото

Купи каміння, які насипали на пляжі в Фонтанці, стали домом для кількох лисиць.

За 30 кілометрів від Одеси на штучних пляжах селища міського типу Фонтанка в каменях оселилися лисиці. Дикі тварини живуть там вже близько пів року і зовсім перестали боятися людей.

Світлини із лисицями опублікував місцевий фотограф у Facebook.

Дикі тварини живуть між камінням на пляжі, якими укріпили узбережжя. Місцеві жителі зазначають, що регулярно підгодовують тварин.

А за пів року життя на узбережжі лисиці стали зовсім ручними. Дикі тварини йдуть на контакт з людьми, не бояться камер і навіть позують фотографам.

Геннадій Голубев

Геннадій Голубев

Геннадій Голубев

Водночас директор одеського зоопарку Ігор Бєляков зауважив, що це дуже розумні та хитрі тварини, і людям ліпше не намагатися з ними подружитися і не підгодовувати. Крім того, він каже, що лисиці звикають до різних умов і привчати їх до контакту з людьми недобре. "Тварин помічали і на Дачі Ковалевського, і в Лузанівці, Крижанівці, інших навколишніх селах. Зазвичай, вони не мають особливих незручностей для людей. Однак, якщо виходити з інтересів самої лисиці, краще не намагатися з нею подружитися, не підгодовувати її. Дикому звіру ми таким чином робимо ведмежу послугу. Це дуже пластичний вид, розумний і хитрий. Вони звикають до різних умов і завжди знайдуть собі прожиток. Привчати її до контакту з людьми недобре", - прокоментував виданню "Думська" директор одеського зоопарку Ігор Бєляков. Нагадаємо, на початку червня зграя фламінго, яка є найбільшою в Одеському регіоні, пролетіла над територією області і зупинилася в румунській частині дельти Дунаю. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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