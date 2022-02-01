Під Одесою попрощалися з нацгвардійцем Олександром Драганом, який загинув під час стрілянини на "Південмаші" у Дніпрі

Хлопцеві було 24 роки.
У Одеській області провели в останню путь військовослужбовця Нацгвардії України Олександра Драгана, якого розстріляв 20-річний Артемій Яремчук на заводі "Південмаш" у Дніпрі. Хлопцеві було 24 роки.
Як повідомляють у 11-й бригаді імені Михайла Грушевського НГУ, вчора, 31 січня загиблого Олександра поховали в Одеській області.
"У місті Березино Одеської області, родичі, друзі, побратими-нацгвардійці та понад сотні громадян із болем в серці прощалися з гвардійцем Олександром Драганом, який загинув на території Дніпровського заводу "Південмаш" від вогнепальних поранень, несумісних з життям. Олександру було лише 24 роки…", - йдеться в повідомленні.
Командування Національної гвардії та весь особовий складвисловили співчуття рідним загиблого нацгвардійця.
Відомо, що буквально за кілька годин до смерті Олександр знімав відео для соцмереж, яке він встиг опублікувати на власній сторінці в Instargam.
Нагадаємо, що у Дніпрі на території заводу "Південмаш" вночі 27 січня 20-річний нацгвардієць розстріляв товаришів по службі. В результаті загинули 5 осіб, зокрема і жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями втік.
Правоохоронці затримали нацгвардійця у Дніпропетровській області — поліції він здався сам. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.
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