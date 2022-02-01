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Під Одесою попрощалися з нацгвардійцем Олександром Драганом, який загинув під час стрілянини на "Південмаші" у Дніпрі

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Під Одесою попрощалися з нацгвардійцем Олександром Драганом, який загинув під час стрілянини на "Південмаші" у Дніпрі

Хлопцеві було 24 роки.

У Одеській області провели в останню путь військовослужбовця Нацгвардії України Олександра Драгана, якого розстріляв 20-річний Артемій Яремчук на заводі "Південмаш" у Дніпрі. Хлопцеві було 24 роки.

Як повідомляють у 11-й бригаді імені Михайла Грушевського НГУ, вчора, 31 січня загиблого Олександра поховали в Одеській області.

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"У місті Березино Одеської області, родичі, друзі, побратими-нацгвардійці та понад сотні громадян із болем в серці прощалися з гвардійцем Олександром Драганом, який загинув на території Дніпровського заводу "Південмаш" від вогнепальних поранень, несумісних з життям. Олександру було лише 24 роки…", - йдеться в повідомленні.

Командування Національної гвардії та весь особовий складвисловили співчуття рідним загиблого нацгвардійця.

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Відомо, що буквально за кілька годин до смерті Олександр знімав відео для соцмереж, яке він встиг опублікувати на власній сторінці в Instargam.

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Нагадаємо, що у Дніпрі на території заводу "Південмаш" вночі 27 січня 20-річний нацгвардієць розстріляв товаришів по службі. В результаті загинули 5 осіб, зокрема і жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями втік.

Правоохоронці затримали нацгвардійця у Дніпропетровській області — поліції він здався сам. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.

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