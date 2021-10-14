Під Одесою продавчиня м'яса на ринку влаштувала розбірки з колегою на ножах

Під Одесою продавчиня м'яса на ринку влаштувала розбірки з колегою на ножах

Одна з жінок опинилася в лікарні, а іншій загрожує в'язниця.

У Одеській області дві жінки, які працюють реалізаторками м'яса на ринку, поконфліктували між собою. Одна з них напала на іншу з ножем.

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Про це повідомляють у телеграм-каналі Одеса INFO.

Інцидент стався у Чорноморську.

"Сьогодні на ринку "Ранковий" в м'ясному корпусі жінка-реалізаторка накинулася з ножем на колегу, яка працювала поруч. Нападниця була дуже агресивною і завдала ножові поранення сусідці в область грудної клітки", - розповідають очевидці.

Постраждалу швидка допомога відвезла в обласну лікарню. Нападницю забрали у відділення поліції.

Що стало причиною конфлікту між жінками, не повідомляється.

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який вдарив ножем в груди туриста з Миколаївської області.

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