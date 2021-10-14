Під Одесою продавчиня м'яса на ринку влаштувала розбірки з колегою на ножах

Одна з жінок опинилася в лікарні, а іншій загрожує в'язниця.
У Одеській області дві жінки, які працюють реалізаторками м'яса на ринку, поконфліктували між собою. Одна з них напала на іншу з ножем.
Про це повідомляють у телеграм-каналі Одеса INFO.
Інцидент стався у Чорноморську.
"Сьогодні на ринку "Ранковий" в м'ясному корпусі жінка-реалізаторка накинулася з ножем на колегу, яка працювала поруч. Нападниця була дуже агресивною і завдала ножові поранення сусідці в область грудної клітки", - розповідають очевидці.
Постраждалу швидка допомога відвезла в обласну лікарню. Нападницю забрали у відділення поліції.
Що стало причиною конфлікту між жінками, не повідомляється.
Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який вдарив ножем в груди туриста з Миколаївської області.