Під Одесою троє матерів пиячили на вулиці і загубили трьох дітей

Під Одесою троє матерів пиячили на вулиці і загубили трьох дітей

Жінки після випивки згадали, що з ними ще були діти, але куди поділася малеча, не знали.

У Любашівці Одеської області правоохоронці розшукали трьох дітей, яких загубили їхні матері поки пиячили. Жінки "загулялися" і не помітили, куди поділися їхні чада.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Одеській області.

Вчора, 26 вересня, у Любашівці до поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканок, які повідомили, що зникли троє їхніх дітей – 5-ти та 10-річна дівчатка і 7-річний хлопчик. Як виявилося, жінки проводили час за вживанням спиртного, а коли згадали про дітей - не змогли їх знайти.

"До пошуків залучили особовий склад підрозділу поліції і вже за кілька годин малюків розшукали на одній з вулиць селища. Вони розповіли, що гралися у схованки та заблукали. На щастя, нічого поганого з дітьми не сталося", - повідомив т.в.о. начальника відділу поліції №1 Подільського районного управління поліції Віталій Мельниченко.

На горе-матерів за невиконання батьківських обов'язків склали протоколи. Вони також відповідатимуть за ст.178 КУпАП - розпиття алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді.

Нагадаємо, що просто посеред жвавої траси у Вінницькій області розгулював 4-річний роздягнений і переляканий хлопчик. Він втік від нетверезого батька.

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