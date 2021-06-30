Під Одесою в контейнері з бананами виявили контрабандного наркотику на $10 млн (фото)

Під Одесою в контейнері з бананами виявили контрабандного наркотику на $10 млн (фото)

У фруктах сховали 57 кг наркотику.

До України з Еквадору намагалися провезти майже пів сотні брикетів кокаїну, схованих між бананами. Контрабанду виявили правоохоронці під час митного контролю в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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Виявилося, що наркотик заховали у рефрижераторі контейнера з бананами. Контейнер прибув з Еквадору до морського порта "Південний". Експресаналіз наркотичних речовин "MMC International B.V" дав позитивний результат на кокаїн.

Загалом було 46 брикетів кокаїну, вагою брутто майже 57 кг. На "чорному ринку" за таку партію дають орієнтовно $10 млн.

Наразі тривають слідчі дії, які мають встановити осіб, причетних до злочину та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

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Попередити збут та розповсюдження на території України чергової партії кокаїну, контрабандно переміщеної через державний кордон (ч. 3 ст. 305 КК України), вдалося прокурорам спільно зі слідчими Управління СБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Південного регіонального управління Держприкордонслужби України та Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Одеській області.

Нагадаємо, СБУ викрила групу зі 100 людей, яка займалася рейдерством і збутом наркотиків: до неї входили правоохоронці.

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