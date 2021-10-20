Під Одесою жінки відлупцювали водійку, яка збила собаку і хотіла втекти (відео)

Місцеві жителі обурилися тим, що водійка ніяк не зреагувала на те, що збила на дорозі тварину.

У Кілії Одеської області водійка на поганій дорозі примудрилася збити собаку, а після цього просто поїхала далі. Її зупинили місцеві жителі, і конфлікт закінчився чубаниною.

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Про це повідомляється у телеграм-каналі "Новости Одесса".

Зазначається, що інцидент стався у місті Кілія Одеської області на вулиці Кіченко. Жінка на авто збила вагітну собаку, ніяк не зреагувала і поїхала собі далі. Її спинили місцеві жительки і стали вимагати, щоб відвезла збиту собаку до ветлікарні.

Водійка відреагувала агресивно, тож між нею і місцевими жительками стався конфлікт, який вже за кілька хвилин переріс у тягання за волосся і бійку.

"Обурені свідки, на чиїх очах збили собаку, провчили винуватицю. На місце викликали поліцію, яка склала протокол", - повідомляють очевидці.

У Мережі підписники прокоментували побачене:

Собака - жива істота, яке відчуває біль, у неї є серце і почуття. Раз вже трапилася біда, відвези до ветеринарної клініки, а не їдь.

Заслужено дамочка отримала.

Як можна на такій дорозі збити собаку.

Все в цьому житті починається з собаки! Спочатку збив собаку і змився, потім і людину і туди ж.

На місці собаки могла бути дитина.

Поки будуть збивати собак - до тих пір і будуть збивати людей і дітей. Не встигаєш зреагувати, значить їдь 50 км 40 км та хоч 20км.

Нещодавно одна водійка збила кота на очах моєї подруги, тому що гнала, на місці кота могла бути і людина. Вийшла з машини і з байдужою мордою взяла цього кота і кинула в кущі. Потім сіла собі, наче нічого не сталося, і далі поїхала.

Треба було дочекатися поліції, а не нападати.

Нагадаємо, що Тернопільській області мешканець Чортківського району палкою забив до смерті собаку. Труп тварини чоловік викинув у колодязь

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