Під Одесою жінки відлупцювали водійку, яка збила собаку і хотіла втекти (відео)

Місцеві жителі обурилися тим, що водійка ніяк не зреагувала на те, що збила на дорозі тварину.
У Кілії Одеської області водійка на поганій дорозі примудрилася збити собаку, а після цього просто поїхала далі. Її зупинили місцеві жителі, і конфлікт закінчився чубаниною.
Про це повідомляється у телеграм-каналі "Новости Одесса".
Зазначається, що інцидент стався у місті Кілія Одеської області на вулиці Кіченко. Жінка на авто збила вагітну собаку, ніяк не зреагувала і поїхала собі далі. Її спинили місцеві жительки і стали вимагати, щоб відвезла збиту собаку до ветлікарні.
Водійка відреагувала агресивно, тож між нею і місцевими жительками стався конфлікт, який вже за кілька хвилин переріс у тягання за волосся і бійку.
"Обурені свідки, на чиїх очах збили собаку, провчили винуватицю. На місце викликали поліцію, яка склала протокол", - повідомляють очевидці.
У Мережі підписники прокоментували побачене:
- Собака - жива істота, яке відчуває біль, у неї є серце і почуття. Раз вже трапилася біда, відвези до ветеринарної клініки, а не їдь.
- Заслужено дамочка отримала.
- Як можна на такій дорозі збити собаку.
- Все в цьому житті починається з собаки! Спочатку збив собаку і змився, потім і людину і туди ж.
- На місці собаки могла бути дитина.
- Поки будуть збивати собак - до тих пір і будуть збивати людей і дітей. Не встигаєш зреагувати, значить їдь 50 км 40 км та хоч 20км.
- Нещодавно одна водійка збила кота на очах моєї подруги, тому що гнала, на місці кота могла бути і людина. Вийшла з машини і з байдужою мордою взяла цього кота і кинула в кущі. Потім сіла собі, наче нічого не сталося, і далі поїхала.
- Треба було дочекатися поліції, а не нападати.
Нагадаємо, що Тернопільській області мешканець Чортківського району палкою забив до смерті собаку. Труп тварини чоловік викинув у колодязь