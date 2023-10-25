Під Одесою жорстоко побили й пограбували військового – у захисника перелом шиї та набряк мозку

В Чорноморську Одеської області банда невідомих напала на старшого сержанта ЗСУ та сильно побила його. Внаслідок нападу військовий отримав перелом шиї та набряк мозку.

Про це повідомили родичі потерпілого виданню "Думская".

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За їхніми словами, інцидент стався неподалік магазину Верже на вулиці Лазурній.

Окрім того, зловмисники забрали з кишень військовослужбовця банківські картки, телефон і військовий квиток.

В обласному управлінні Нацполіції підтвердили побиття військового. У пресслужбі поліції повідомили, що особи зловмисників встановлені. Наразі кримінальне провадження відкрито за статтею хуліганство (ч. 2 ст. 296 ККУ), однак після отримання висновків експертів щодо тілесних ушкоджень кваліфікація може бути змінена.

Нагадаємо, у ботсаду в Києві невідомі напали з ножем на військового.

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