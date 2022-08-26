Під Одесою знайшли тіло оголеної жінки у сміттєвому баку (фото)

Під Одесою виявили тіло оголеної жінки у сміттєвому баку. Правоохоронці за декілька днів з'ясували обставини її смерті.

Зловмисников ізагрожує покарання.

Про це повідомили в ГУ НП в Одеській області.

44-річний житель Суворовського району Одеси влаштував сварку зі своєю 47-річною співмешканкою через ревнощі.

Розмова переросла в конфлікт і чоловік побив жінку, а на ранок виявив, що вона померла. Після цього він виніс тіло до сміттєвого баку.

Чоловіка затримали за місцем проживання. Своєї провини він заперечувати не став. Наразі йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, у Хмельницькій області за жорстоке вбивство судитимуть мешканця с. Пирогівці. 35-річний чоловік вкоротив віку 49-річному знайомому.

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