Під оплески і водночас вигуки "Ганьба": Вірастюк склав присягу народного депутата України

За словами новообраного парламентаря, він пішов у Раду, щоб "не упустити шанс стати корисним для своєї країни".

Василь Вірастюк, який переміг на виборах у скандальному 87 окрузі на Івано-Франківщині, під оплески і вигуки "Ганьба" склав присягу народного депутата України.

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Відповідне відео він виклав на своїй сторінці у Facebook.

"ПРИСЯГАЮ НА ВІРНІСТЬ УКРАЇНІ. Сьогодні завдяки вибору, підтримці та вірі в мене прикарпатців #87округ доєднуюсь до українського парламенту. Знаю, що в цій залі є багато тих, хто, так само як і я, сильно люблять Україну. Роками я здобував Славу для України у світі своїми вміннями, зокрема силою духу та тіла. Настав час досягти успіху і для мого рідного Прикарпаття", - написав Вірастюк.

Однак на відео видно, що далеко не усі нардепи задоволені новим колегою. Так, під час зачитування присяги Вірастюком депутати фракції "Слуга народу" оплесками вітали однопартійця. Водночас ряд депутатів з інших фракцій навпаки скандували "Ганьба".

Нагадаємо, довибори до Верховної Ради на 87 окрузі в Івано-Франківській області відбулися ще 28 березня. Рахувати голоси завершили 4 квітня. Різниця між кандидатами була невелика – 749 голосів. Переможцем визнали Василя Вірастюка (31,25% голосів). На другому місці – Олександр Шевченко (29,69%). Після того почали суди, які скасовували та підтверджували результати виборів, дійшли до Верховного Суду - і 5 червня його Велика палата залишила в силі протокол ЦВК, яким Вірастюка визнано обраним народним депутатом.

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