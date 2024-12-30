Під Покровськом 65-річний чоловік 4 дні виходив з окупованого села через лінію фронту: деталі історії

Чоловік переходив заміновані поля, чув над собою гул дронів, а поруч розривалися снаряди артилерії

На Донеччині 65-річний житель окупованого селища Шевченко, розташованого поблизу Покровська, чотири дні пішки виходив із захопленого ворога населеного пункту через лінію фронту, аби дістатися на підконтрольну Україні територію.

Про це пише місцеве видання "Капрі".

За словами волонтерів гуманітарної місії "Проліска", чоловік усе своє життя прожив у невеликому селі Шевченко Покровського району Донецької області. Там у нього був будинок і невеликий магазин.

Селище Шевченко на карті / Фото: Deepstatemap

"Спочатку пан Василь намагався вижити в окупації, хоча це було нестерпно. Чотири дні тому, вночі, він вирішив: час іти", – пишуть у виданні.

Чоловік йшов полями і навіть переходив заміновані території. Він постійно чув над собою гул дронів, а поруч розривалися снаряди артилерії. Таким чином житель села Шевченко фактично перейшов лінію фронту. Дорога тривала чотири дні.

Чоловікові допомогли зв’язатися з донькою та сином, які проживають закордоном. Наступного тижня він планує вирушити до доньки в Ізраїль.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Покровську міськрада придбала авто за 1,7 млн грн, яке має отримати до квітня.

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