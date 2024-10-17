Під Покровськом армія РФ хоче захопити важливе і унікальне підприємство: деталі від Reuters

Шахта розташована приблизно за 10 км на захід від центру міста.

Війська РФ наступають у напрямку Покровська Донецької області. Одна з цілей ворога - захоплення шахти, де видобувається особливий тип вугілля – коксівне. Окрім того, "Покровська" важлива для української металургійної промисловості.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ця шахта розташована приблизно за 10 км на захід від центру міста. Вона спеціалізується на видобутку вугілля, необхідного для виробництва коксу. Голова асоціації металургів України Олександр Каленков в інтерв'ю Reuters заявив, що втрата Покровської шахти може спричинити суттєве зниження виробництва сталі.

"Ми могли б виробити до 7,5 мільйонів тонн сталі до кінця року, а на наступний рік ми планували збільшити виробництво до понад 10 мільйонів", - наголосив він.

За словами Каленкова, це також призведе до зростання виробничих витрат для металургів. Адже імпорт хоч і буде, але його буде недостатньо, зауважує фахівець.

Шахтоуправління "Покровське" - одна з найбільших в Україні та ключовим підприємством регіону, яке спеціалізується на видобутку високоякісного коксового вугілля. Його продукція має стратегічне значення, адже її використовують в металургійній промисловості для виробництва сталі. Підприємство працює з глибокими пластами вугілля, що вимагає сучасних технологій та обладнання для видобутку.

Зазначається, що на Покровському напрямку російські війська продовжують активні наступальні дії з метою захоплення стратегічних об’єктів. Зокрема, шахт. Втрата Україною таких ключових об'єктів може серйозно вплинути на економіку та оборонний потенціал.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко повідомив, що РФ намагається взяти Покровськ у котел. Військовий експерт наголошує, що кілька тижнів тому Сили оборони задіяли три бригади, а тому вдалося зупинити та сповільнити просування окупантів на Покровськ.

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