Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
2 хв

Під Покровськом бійці "Скелі" взяли у полон колумбійців: що розповіли найманці

Колумбійські найманці розповіли, що приїхали до РФ на роботу, але опинилися в пеклі під Покровськом без документів, води та їжі.

Автор публікації
Ірина Ігнатова
Полонені колумбійці

Полонені колумбійці стверджують, що опинилися на фронті через примус та обман / © скриншот з відео

Громадяни Колумбії, які потрапили в полон до українських військових на Покровському напрямку, закликають своїх співвітчизників не вірити російським вербувальникам.

Відео з допитом полонених опублікував 425-й ОШП «Скеля».

Схема обману: «10 мільйонів песо за охорону»

Один із полонених розповів, що працював у Дубаї, коли дізнався про «вигідну вакансію» в Росії. Йому обіцяли роботу зварювальника або охоронця на газопереробному заводі із зарплатою в $2500 (близько 10 млн колумбійських песо).

Маршрут пролягав через Боготу та Стамбул до Уфи. Проте реальність виявилася іншою.

«Коли ми прибули в Уфу, у нас забрали паспорти, телефони, всі документи. Через три дні нас посадили в автобус і везли приблизно 36 годин у невідомому напрямку», — згадує полонений.

Чоловіки стверджують, що їм не заплатили жодної копійки, хоча обіцяли аванс через 15 днів.

«Йди або помреш»

Замість інструментів колумбійцям видали військову форму, автомати та рації. Їх привезли в бункер, де було повно щурів, і дали наказ йти вперед.

За словами полоненого, російські командири керували ними дистанційно за допомогою дронів, погрожуючи розправою за непокору.

«Коли я намагався сісти, оператор дрона кричав: „Або йдеш, або помреш“… Над нами постійно висів дрон із вибухівкою. Якби ми спробували втекти, нас би вбили», — розповідає найманець.

Смерть друга і сотні трупів

Чоловік зі сльозами згадує, як сам покликав на цю «роботу» свого друга, якого називав Лучіто. Той загинув у нього на очах.

«Я сказав йому: „Лучіто, поїхали, це хороша робота, добре платять“. Лучіто вбили… Я бачив понад 300 загиблих людей, мертвих, розірваних на шматки», — каже полонений.

Порятунок у полоні

Колумбійці стверджують, що не зробили жодного пострілу. Вони ховалися в ямі без їжі та води чотири дні, поки не зустріли українських військових.

«Коли ми побачили військових, я запитав: „Україна?“. Вони навели на нас зброю, ми підняли руки вгору і сказали: „Ні, на допомогу, допоможіть!“. І ми здалися», — розповідає чоловік.

Він також назвав імена вербувальників — сержант Курт, Джеймі та сержант Майк — і закликав ніколи їм не вірити, адже для росіян іноземці — це просто «гарматне м’ясо».

Нагадаємо, на Вовчанському напрямку військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади взяли в полон найманця армії РФ з Кенії. Полоненого звуть Еванс, йому 36 років, він легкоатлет із Кенії. Полонений стверджує, що його та ще трьох кенійців начебто запросив спортивний агент у туристичну поїздку до Санкт-Петербурга, яку фінансувала РФ.

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

