Під Полтавою авто збило 16-річну дівчину, яка переходила дорогу з 1-річною дитиною на руках

Постраждалих доправили до лікарні.
У місті Пирятин Полтавської області сталася ДТП. Авто збило 16-річну дівчину, яка несла 1-річну дитину на руках.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавської області.
ДТП сталася сьогодні, 12 червня у місті Пирятин на перехресті вулиць Соборна та Успенська. Водій автомобіля "ГАЗ 3302-206" збив дівчину-підлітка, яка несла на руках однорічну дитину.
Унаслідок ДТП пішохід та немовля отримали тілесні ушкодження й доправлені до медичного закладу для обстеження та встановлення ступеню тяжкості отриманих травм.
Нагадаємо, що у Тернопільській області винуватця ДТП засудили до 7 років позбавлення волі, але того самого дня, почувши вирок, він втік до Польщі.