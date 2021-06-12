Під Полтавою авто збило 16-річну дівчину, яка переходила дорогу з 1-річною дитиною на руках

Постраждалих доправили до лікарні.

У місті Пирятин Полтавської області сталася ДТП. Авто збило 16-річну дівчину, яка несла 1-річну дитину на руках.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавської області.

ДТП сталася сьогодні, 12 червня у місті Пирятин на перехресті вулиць Соборна та Успенська. Водій автомобіля "ГАЗ 3302-206" збив дівчину-підлітка, яка несла на руках однорічну дитину.

Унаслідок ДТП пішохід та немовля отримали тілесні ушкодження й доправлені до медичного закладу для обстеження та встановлення ступеню тяжкості отриманих травм.

Нагадаємо, що у Тернопільській області винуватця ДТП засудили до 7 років позбавлення волі, але того самого дня, почувши вирок, він втік до Польщі.

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