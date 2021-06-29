Під Полтавою чоловік вирішив власним коштом "підлатати" дорогу: поки відвернувся - поцупили будматеріали

Водій авто, яке проїжджало повз, поцупив цемент, який стояв на узбіччі.

У Кременчуці Полтавської області місцевий житель вирішив зробити добру справу. Він придбав за власні кошти матеріали, щоб "підлатати" дорогу в районі Колесного заводу, а їх у нього вкрали.

Про це повідомляють у телеграм-каналі Х*Кременчук.

Зазначається, що молодий чоловік придбав цемент і залишив його на узбіччі, а сам на мить відвернувся набрати піску. В цей момент дорогою їхала Газель, водій якої вибіг із автівки, хутко погрузив у неї цемент і рушив далі.

Обурений чоловік поскаржився на це місцевим активістам. Ті - запостили у Мережі публікацію про зухвалу крадіжку будматеріалів. На неї відреагували небайдужі жителі і купили чоловікові цемент.

Він поремонтував дорогу, і в результаті всі залишилися задоволеними, включаючи водія, який нахабно поцупив цемент.

Нагадаємо, що Солом'янському районі Києва місцеві жителі оригінально вирішили проблему поганих доріг. Люди просто застелили їх килимами.

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