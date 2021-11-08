Під Полтавою ексчоловік не пускав медиків до тяжкохворої дружини з підозрою на COVID-19 (фото)

Під Полтавою ексчоловік не пускав медиків до тяжкохворої дружини з підозрою на COVID-19 (фото)

Жінка була у критичному стані.

У селі Слобідка Миргородському районі Полтавської області чоловік не підпускав лікарів до колишньої 53-річної дружини, яка була у тяжкому стані з підозрою на COVID-19.

Про це інформує поліція області.

До поліції звернувся родич хворої. Він заявив, що 66-річний ексчоловік не впускає до будинку медиків "швидкої", порушуючи право хворої на отримання кваліфікованої допомоги в медичному закладі.

Поліцейський, який приїхав на місце встановив, що чоловіка немає вдома, а двері будинку зачинені. Щоб надати можливість медикам потрапити до приміщення, капітан поліції зірвав навісний замок.

Виснажену хворобою жінку знайшли в одній з кімнат. На щастя, потерпіла була у свідомості, однак у критичному стані. Після огляду та невідкладних маніпуляцій, необхідних для стабілізації її стану, поліцейський разом з медпрацівниками перенесли хвору до карети швидкої допомоги.

Жінку з гострою пневмонією та підозрою на інфікування COVID-19 госпіталізували до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування. Наразі її здоров’ям опікуються лікарі.

Найближчим часом буде надано оцінку діям чоловікова, який поставив колишню дружину у небезпечний для її життя стан.

Нагадаємо, в Одесі хворій на коронавірус 86-річній жінці із вкрай низькою сатурацією, яка вже не вимірювалася, медики швидкої допомоги відмовили в госпіталізації.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Новини України: медики київської реанімації охарактеризували перебіг коронавірусу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання