Під Полтавою підліток зірвалася з вікна багатоповерхівки: копи розслідують версію про доведення до самогубства

Під Полтавою підліток зірвалася з вікна багатоповерхівки: копи розслідують версію про доведення до самогубства

Постраждалу з численними травмами госпіталізували до лікарні.

У Полтавській області рано вранці при загадкових обставинах з вікна багатоповерхівки випала 16-річна дівчинка.

Про це розповіли в Національній поліції Полтавської області.

Як стало відомо, подія трапилася близько шостої години ранку в місті Лубен. Про надзвичайну подію на лінію "102" повідомили медики, які госпіталізували постраждалу з множинними травмами та переломами в лікарню.

“Попередньо встановлено, що 16-річна мешканка Лубен випала з вікна 6-го поверху житлового будинку, розташованого по вулиці Прикордонників. Наразі за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 120 (“Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство”) КК України. Тривають слідчі дії”, — розповіли в Нацполіції Полтавської області.

Нагадаємо, що у Дніпрі жінка намагалася накласти на себе руки, вколовши собі та дитині смертельно небезпечну ін'єкцію. В результаті її однорічний син помер, сама ж мати потрапила до реанімації.

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