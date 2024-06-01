Під Полтавою виявили тіло 12-річної дівчинки, яка зникла чотири дні тому – затримано підозрюваного (фото)

Правоохоронці 31 травня знайшли мертвою 12-річну Дарію Волошину, яка зникла чотири дні тому у Полтаві. На її тілі були ознаки насильницької смерті. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області.

Тіло дитини знайшли у лісосмузі. У причетності до смерті Дарії підозрюють 57-річного мешканця Полтави, який має кримінальньне минуле.

12-річна Дарія Волошина / Фото: Поліція Полтавської області

Його затримали та повідомили про підозру у вчиненні дій сексуального характеру та умисному вбивстві малолітньої.

"Фігурант намагався знищити сліди цинічного злочину, щоб уникнути відповідальності. Він на власному автомобілі вивіз дитину за межі обласного центру, вбив та приховав тіло у лісосмузі. Однак, оперативникам та слідчим спільно з поліграфологом вдалося здобути докази його причетності до зникнення Дарії. На даний час проводиться комплекс необхідних слідчих дій та судових експертиз, необхідних для встановлення усіх обставин злочину", - розповіли у поліції.

Підозрюваний у вбивстві 12-річної Дарії Волошиної / Фото: Поліція Полтавської області

Правоохоронці розпочали розслідування за частиною другою статті 115 "Умисне вбивство" та за частиною четвертою статті 152 Кримінального кодексу України "Вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди". За це передбачено позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Дарія Волошина зникла ввечері 26 травня 2024 року поблизу центрального ринку у Полтаві. До поліції про це повідомила її мати.

Дарію шукали у межах міста, перевіряли подвір’я та ті місця, куди могла б потрапити дитина. Особливу увагу звертали на райони, де бачили дівчат, схожих на зниклу. Також оглядали під’їзди, чагарники та інші малолюдні частини міста.

Нагадаємо, на Одещині 31 травня зник дворічний Іван Мельник – що відомо (фото).

Читайте також провідні новини дня: