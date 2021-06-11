Під Полтавою врятували подружжя, яке опинилося за кілька кілометрів від берега у зламаному човні

Водні поліцейські доправили людей на берег.

У Полтавській області подружжя вимушено мандрувало Кременчуцьким водосховищем через поламку човна. Чоловіка і жінку врятували правоохоронці.

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Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Полтавської області.

До поліції звернулися знайомі подружжя і повідомили, що їхні друзі на човні потрапили у сильну зливу на Кременчуцькому водосховищі, у човні перестав працювати двигун, і їх вітром відносить все далі від берега. На порятунок людей вирушили працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління на службових катерах.

"Менш ніж за годину водні поліцейські відшукали човен із людьми за чотири кілометри від берега. Вони забрали чоловіка та жінку у службовий катер і відбуксирували їх човен до берега. Подружжя висловило вдячність поліцейським за оперативне реагування, людяність та надану допомогу", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, що на Запоріжжі масово підтоплює села на березі Каховки. Від Каховського водосховища села відділяє лише насипна дамба, і люди побоюються, що споруда не витримає вже найближчим часом.

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