Під прицілом Одеса та Маріуполь: українська розвідка заявила, що РФ готує напад на початок 2022-го

Під прицілом Одеса та Маріуполь: українська розвідка заявила, що РФ готує напад на початок 2022-го

Поблизу українського кордону сконцентровано майже 100 тисяч російських військових.

Російські війська ймовірно готуються напасти на Україну наприкінці січня, або на початку лютого 2022-го року.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час інтерв'ю Military Times.

За словами Буданова, атакувати можуть Маріуполь та Одесу. При чому Росія готується задіяти артилерію, авіаудари та десант.

Курівник ГУР зазначив, що на навчаннях "Захід-2021" РФ показала можливість одночасно перекинути понад 3500 військовослужбовців повітряно-десантних і спеціальних операцій. Агресія Росії може бути значно масштабнішою, ніж 2014-го року.

Буданов додав, що РФ збільшує кількість військ та озброєння в окупованому Криму і стягує системи балістичних ракет малої дальності "Іскандер" та інше озброєння до кордону.

Однак будь-яка така атака буде спочатку після серії психологічних операцій, які зараз проводяться, щоб дестабілізувати Україну та підірвати її здатність боротися, сказав Буданов: "Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які показують, що люди налаштовані проти уряду".

Ці зусилля включають протести проти вакцинації від COVID-19. Вони, за словами очільника ГУР, були організовані Росією, яка також намагається викликати заворушення, пов'язані з економікою та енергопостачанням.

Крім того, Буданов сказав, що Росія намагається розпалити антиурядові настрої через "Вагнергейт".

"Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни більш небезпечною та важкою та створити передумови, за яких ми повинні змінити владу, - зазначив він та додав, що оцінки розвідки США та України щодо термінів нападу Росії дуже схожі.

Нагадаємо, що Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.

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