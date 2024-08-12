"Під прицілом" — військові джипи та пікапи: на Прикарпатті викрили юнаків, які підпалювали авто ЗСУ

Правоохоронці затримали молодиків на спробі підпалити ще два авто за раз.

На Івано-Франківщині затримано 15-річного та 18-річного місцевих жителів, які вчинили серію підпалів авто Сил оборони України.

Про це йдеться у повідомленні СБУ та Нацполіції.

"Під прицілом" молодиків були військові джипи та пікапи, які проходили техобслуговування на Прикарпатті для виконання бойових завдань на передовій", — зазначили в поліції.

На Івано-Франківщині затримано місцевих жителів, які вчинили серію підпалів авто Сил оборони України Фото: Нацполіція

За липень зловмисники підпалили три військових автомобілі в Калуші та Долині: як їм це вдалося

За словами оперативників, двоє жителів Долинської територіальної громади Калуського району, зокрема, 15 річний місцевий житель, який шукав "легких грошей" в Телеграм-каналах, натрапив на оголошення з пропозицією так званої роботи, залучив 18-річного товариша до підпалів.

У чаті замовник запропонував їм кошти в обмін на співпрацю. Його цікавили підпали адмінбудівель ТЦК, релейних шаф на ключових лініях залізничного сполучення західного регіону України та виведення з ладу авто Збройних сил.

Обов’язковою умовою отримання оплати була наявність відеопідтвердження вчинення злочину.

Із трьох видів об’єктів, що цікавили замовника, юнак обрав виявити та підпалити службові авто ЗСУ.

Разом молодики об’їжджали на велосипедах територію району, де відслідковували позашляховики українських військ.

Після виявлення трьох потенційних цілей, палії сфотографували їх та відправили на "погодження" російським кураторам.

За його вказівкою юнаки виготовили легкозаймисту суміш, облили військові авто та підпалили.

Одночасно вони знімали загоряння на камеру мобільного телефону для «звіту». Втім, за спалені авто замовник все одно платив вдвічі менше від обіцяного.

"Правоохоронці зірвали подальші плани "заробітку" завдяки затриманню обох зловмисників «по гарячих слідах».

Під час обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони та одяг із доказами підривної діяльності. Також у них вилучено травматичну зброю, перероблену зі стартового пістолета", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили 18-річному фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Він знаходиться під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Крім того, вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього фігуранта", - заявили співробітники СБУ в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, 9 серпня правоохоронці повідомили про затримання паліїв, які за гроші від російських кураторів підпалювали автівки бійців ЗСУ, релейні шафи на залізниці, будівлі ТЦК. Лише за останній час затримали майже сотню зрадників.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 18:00 9 серпня. УДАР по Костянтинівці, події на КУРЩИНІ, 5 мільйонів євро у багажнику

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