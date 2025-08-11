Під причепами вантажівок: як батько з сином намагалися переправити чоловіків за кордон

Батько з сином намагалися переправити чоловіків за кордон / © Державна прикордонна служба України

На околиці міста Ізмаїл прикордонники викрили схему переправлення осіб через державний кордон, організовану батьком і сином.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

Під час перевірки двох вантажівок МАН, які прямували до кордону з Румунією, військовослужбовці виявили трьох чоловіків, які ховалися у шахтах телескопічного гідроциліндра, що підіймає причіп.

“Подорожуючі” — мешканці Запорізької, Хмельницької та Донецької областей — пересувалися в кабінах вантажівок, а біля блок-постів ховалися у небезпечних металевих конструкціях без вентиляції.

За “комфортну подорож” кожен з чоловіків мав заплатити по 8000 доларів.

За фактом справи направлено повідомлення до Національної поліції про ознаки кримінального правопорушення за ст. 332 ККУ “Незаконне переправлення осіб через державний кордон”.

Складені адміністративні протоколи за статтями 204-1 та 202 КУпАП.

Нагадаємо, раніше на Буковині затримали дітей, які допомагали ухилянтам тікати до ЄС.