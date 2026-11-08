Під прикриттям гуманітарної операції в Олешках РФ перекинула додаткові війська на Лівобережжя — Зеленський

Володимир Зеленський

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Російська армія скористалася гуманітарною операцією в Олешках, щоб перекинути додаткові сили та техніку на тимчасово окуповане Лівобережжя Херсонщини.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з керівниками обласних військових адміністрацій.

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За його словами, під прикриттям гуманітарної операції російські військові провели значну ротацію особового складу та техніки. Додаткові сили окупантів зайшли безпосередньо в Олешки та навколишню громаду.

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«На жаль, під прикриттям гуманітарної операції в Олешках російська армія провела значну ротацію особового складу та техніки на Лівобережжі. В Олешки і в навколишню громаду були заведені додаткові сили окупанта», — повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що командування Збройних сил України має представити пропозиції щодо посилення захисту Херсона від російських атак.

Що обговорювали на нараді

Під час зустрічі з керівниками обласних адміністрацій окремо розглянули ситуацію в прифронтових і прикордонних регіонах.

Зокрема, щодо Сумщини йшлося про завдання для ЗСУ з протидії російським операціям, а також про ситуацію в Сумах, Охтирці та Шостці. На Харківщині обговорили план стійкості області та підготовку критичної інфраструктури до зими.

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На Дніпропетровщині доповідали про відновлення електропостачання після російських ударів уночі та вранці. Також детально розглянули виклики для енергосистеми Житомирщини, зокрема об'єктів розподілу та передачі електроенергії.

Окрему увагу приділили Запоріжжю та Донеччині. За словами Зеленського, російські війська суттєво посилили обстріли Краматорська та навколишньої громади. Заходи протидії мають визначити на Ставці.

Зеленський також повідомив, що такі регіональні наради відтепер проводитимуть щотижня. За його словами, важливо, щоб під час них звучала реальна інформація безпосередньо з місць.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна з партнерами складе список міст і сіл, куди відправлять нові гуманітарні місії за прикладом Олешків.

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