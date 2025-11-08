Під прицілом локомотивні депо: Кулеба повідомив деталі російської атаки 8 листопада

Залізниця

У ніч проти суботи, 8 листопада, Росія здійснила нову масовану атаку дронами та ракетами по території України. Під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури — насамперед енергетика й залізниця.

Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Росіяни вдарили по Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Запорізькій областях та місту Києву.

«У кількох регіонах внаслідок ракетно-дронових атак на енергетику є перебої із тепло- та водопостачанням, триває відновлення, розгортаються додаткові резервні живлення», — йдеться в повідомленні.

На Полтавщині атака пошкодила залізничні об’єкти: кілька станцій залишилися без світла, пошкоджено частину контактної мережі, а рух поїздів затримується. Російські війська посилили удари саме по локомотивних депо. «Укрзалізниця» вже залучила тепловози та організувала пересадку пасажирів на окремих напрямках.

«Наші залізничники працюють на місцях, аби якнайшвидше відновити інфраструктуру та повернути рух до звичного ритму. Росія знову б’є по тому, що тримає життя — це терор проти мирних людей», — йдеться в повідомленні.

Ворожа атака по Україні 8 листопада

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада Росія завдала комбінованого удару по Україні: на жаль, є загиблі та поранені, рятувальники ліквідовують наслідки.

Російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку в Дніпрі. Руйнування охопили кілька поверхів, виникла пожежа. Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих. Одна людина зникла безвісти. Постраждали 11 людей, із них шестеро — госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості.

Протягом ночі російська армія масовано атакувала Полтавську область. Станом на ранок 8 листопада електропостачання відсутнє на всій території Кременчука. У місті частково немає опалення. Подавання води будуть здійснювати за графіками.

Також окупанти атакували критичну інфраструктуру на Кіровоградщині. Минулося без потерпілих.