РФ вдарила балістикою по обласному центру: на місці атаки сильна пожежа, є постраждалі

Дим після атаки. / © Associated Press

У вівторок, 14 квітня, у Дніпрі сталися потужні вибухи. Російська армія завдала ракетного удару по обласному центру.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Ворог завдав удару по Дніпру. На місці атаки виникла пожежа», — наголосив чиновник.

З його слів, внаслідок ракетного удару п’ять людей отримали поранення.

Вибухи у Дніпрі

В обласному центрі о 10:52 оголосили повітряну тривогу. У Дніпрі було чути звуки вибуху. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння та ракету в бік міста.

Телеграм-канали повідомили, що в одному з районів Дніпра після вибуху до неба піднявся стовп диму.

Задимлення у Дніпрі. Фото: Телеграм-канал «НУ І ДНІПРО».

Задимлення у Дніпрі. Фото: Телеграм-канал «Труха Дніпро».

РФ атакує обласні центри 14 квітня

Від ранку у Чернігові двічі оголошували тривогу через загрозу безпілотників. Серія вибухів сколихнула обласний центр — «прильоти» сталися в адмінбудівлі. Щонайменше дві людини отримали травми.

Також посеред дня РФ атакувала Харків безпілотниками. Влучання зафіксували у Шевченківському та Київському районах міста. За попередньою інформацією, минулося без травмованих.

Заважимо що зранку РФ атакувала дронами багатоповерхівку у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок обстрілу травми отримала одна жінка. Вона має гостру реакцією на стрес.