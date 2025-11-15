Під прицілом у Києві були звичайні будинки: аналітики назвали справжні мотиви Кремля

Атака РФ на Київ 14 листопада. / © Associated Press

Минулої ночі, 14 листопад, війська РФ завдали серії ударів безпілотниками і ракетами, що переважно були спрямовані по цивільних районах України. Окупанти зосередили свої удари на місті Київ.

Про це йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними українських Повітряних сил, армія країни-агресорки запустила три аеробалістичні Х-47М2 «Кинжал», одну протикорабельну ракету «Циркон», шість крилатих ракет «Іскандер-К»/«Калібр», дев'ять балістичних ракет «Іскандер-М»/«КН-23» і 430 безпілотників.

Українська протиповітряна оборона знищила 419 цілей. За словами президента Володимира Зеленського, системи ППО, зокрема Patriot американського виробництва, нейтралізували 14 російських ракет. Однак, попри роботу сил ППО, одна ракета та 23 безпілотники вразили 13 місць, а уламки дронів впали у 44 локаціях.

У Києві загинуло сім осіб, а «Іскандер» пошкодив частину посольства Азербайджану. Крім того, російські удари пошкодили цивільну та енергетичну інфраструктуру на півдні Одеської області, вбивши двох та поранивши 11 осіб на ринку в Чорноморську.

“ISW продовжує оцінювати, що Росія, як і раніше, має намір використовувати свої далекобійні удари, спрямовані на цивільне населення України, з метою посіяти страх та деморалізувати український народ”, - наголосили американські фахівці.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко наголошує, що російські окупанти обстрілюють Київ, бо українська столиця для Кремля — ціль №1. Адже столиця — це місце “ухвалення стратегічних рішень щодо війни і всього іншого”. Особливістю є те, що росіяни організували його як комбінований, масований і зосереджений по всіх районах Києва.

Мешканці Києва називають минулу ніч однією з найстрашніших від початку повномасштабної війни, адже Росія влаштувала "пекло". Під прицілом були житлові будинки. Військовий експерт Олег Жданов наголошує, що армія РФ навмисно прокладає такі маршрути, знаючи, що «Шахеди» й ракети влучать у житлову забудову.