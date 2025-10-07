ТСН у соціальних мережах

Під ранкову атаку ворога у Сумах потрапив тролейбус: є поранені (фото)

За допомогою до медиків звернулися пасажир і водійка.

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 7 жовтня у Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У частині міста після вибухів зникла електрика.

Під ранкову атаку ворога у Сумах також потрапив тролейбус.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.

«За допомогою до медиків звернулися пасажир і водійка. Їм надали необхідну допомогу на місці події», — зазначив він.

Григоров додав, що внаслідок атаки пошкоджено тролейбус.

Пошкоджено вікна у трьох 10-поверхових будинках, кількох нежитлових приміщеннях та у міському тролейбусі. Триває ліквідація наслідків атаки — на місці працюють усі служби.

Нагадаємо, Україну у ніч проти 7 жовтня Україну атакували ворожі безпілотники типу Shahed.

