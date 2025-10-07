- Дата публікації
Під ранкову атаку ворога у Сумах потрапив тролейбус: є поранені (фото)
За допомогою до медиків звернулися пасажир і водійка.
Зранку 7 жовтня у Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У частині міста після вибухів зникла електрика.
Під ранкову атаку ворога у Сумах також потрапив тролейбус.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.
«За допомогою до медиків звернулися пасажир і водійка. Їм надали необхідну допомогу на місці події», — зазначив він.
Григоров додав, що внаслідок атаки пошкоджено тролейбус.
Наслідки атаки російських БпЛА по спальному району Сум
Пошкоджено вікна у трьох 10-поверхових будинках, кількох нежитлових приміщеннях та у міському тролейбусі. Триває ліквідація наслідків атаки — на місці працюють усі служби.
Нагадаємо, Україну у ніч проти 7 жовтня Україну атакували ворожі безпілотники типу Shahed.