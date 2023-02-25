Під ранок 25 лютого в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: які області "почервоніли"

В Україні знову оголошена повітряна тривога.
В Україні вже не вперше за цю ніч оголосили повітряну тривогу.
Сирени пролунали у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській областях та автономній республіці Крим.
Перебувайте в укриттях, не забувайте про правило "двох стін" та слідкуйте за повідомленнями офіційної влади.
Серед причин оголошення повітряної тривоги - загроза ЗРК/ОТРК у центральних та східних областях.
Нагадаємо, що вночі на Дніпропетровщині пролунали вибухи.
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