Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Під ранок 25 лютого в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: які області "почервоніли"

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
23к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Під ранок 25 лютого в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: які області "почервоніли"

В Україні знову оголошена повітряна тривога.

В Україні вже не вперше за цю ніч оголосили повітряну тривогу

Сирени пролунали у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській областях та автономній республіці Крим. 

Перебувайте в укриттях, не забувайте про правило "двох стін" та слідкуйте за повідомленнями офіційної влади. 

Серед причин оголошення повітряної тривоги - загроза ЗРК/ОТРК у центральних та східних областях.

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Нагадаємо, що вночі на Дніпропетровщині пролунали вибухи

Читайте також:

Скільки разів за цей рік українці чули звуки повітряної тривоги

Скільки разів за цей рік українці чули звуки повітряної тривоги

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
23к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація