Під ранок 25 лютого в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: які області "почервоніли"

В Україні знову оголошена повітряна тривога.

В Україні вже не вперше за цю ніч оголосили повітряну тривогу.

Сирени пролунали у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській областях та автономній республіці Крим.

Перебувайте в укриттях, не забувайте про правило "двох стін" та слідкуйте за повідомленнями офіційної влади.

Серед причин оголошення повітряної тривоги - загроза ЗРК/ОТРК у центральних та східних областях.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

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Нагадаємо, що вночі на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

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