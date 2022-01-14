Під Рівним бібліотекарка витратила "ковідну" тисячу на книжки для дітей свого села

Жінка придбала 15 видань.

У Рівненській області у селі Студянка Дубенського району місцева бібліотерка поділилася своєю "вакцинальною" тисячею з громадою. Валентина Кузьмич, яка працює у публічно-шкільній бібліотеці-філії Смизької центральної бібліотеки, на свою тисячу придбала книги для дітей.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Мережі.

Днями жінці нарахували тисячу гривень за програмою "еПідтримка". На ці кошти вона вирішила придбати літературу для діток зі свого села.

Їй вдалося придбати 15 видань.

"Старалася, щоб книги були хорошими за змістом та доступними за ціною", - розповіла жінка.

Нагадаємо, що Україні люди масово скаржаться на тривале опрацювання замовлень у книжкових онлайн-магазинах. Клієнти нарікають, що товари оплачені, проте отримати їх вони не можуть. зі свого боку у книгарнях виправдовуються і кажуть, що перед Новим роком стався різкий сплеск замовлень, який на якийсь час “паралізував” роботу магазинів.

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