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Під Рівним чоловік, якого звинуватили у розбещенні дитини, заявив, що він просто "дзюрив" на вулиці

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Під Рівним чоловік, якого звинуватили у розбещенні дитини, заявив, що він просто "дзюрив" на вулиці

pixabay.com

Хлопець перепросив у потерпілих за свій вчинок.

У Здолбунові, що під Рівним, 13-річна дівчина розповіла матері, що її переслідував невідомий чоловік, а коли вона повернулась, то той показав їй свій статевий орган. Поліції підозрюваний розповів, що він на вулиці справляв потребу. 

Про це повідомляє "Рівне-1". 

Мати потерпілої дівчинки написала заяву до поліції. Правоохоронці встановили особу підозрюваного. Це - 20-річний місцевий житель. Чоловік запевнив матір дівчинки та копів, що він не хотів лякати дитину, а лише "дзюрив" на вулиці. Хлопець перепросив у потерпілих за свій вчинок і ті забрали заяву з поліції. 

"З'ясувалось, що коли 20-річний житель міста Здолбунів вийшов із маршрутки, йому потрібно було сходити до туалету. Він шукав місце, де можна справити потребу, через це дівчинка побачила його статеві органи. Поліція переглянула камери спостереження та опитала свідків. Факт розбещення не підтвердився", - розповіла речниця поліції у Рівненській області Юлія Мозоль. 

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