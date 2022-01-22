Під Рівним дівчина через 7 років після зґвалтування домоглася виплати компенсації моральної шкоди

Під Рівним дівчина через 7 років після зґвалтування домоглася виплати компенсації моральної шкоди

Суд визнав, що терміну позовної давності у цій справі немає.

У Рівненській області жертві зґвалтування вдалося відсудити у свого кривдника 50 тисяч гривень моральної шкоди.

Про це повідомляє zaxid.net.

Жительці Рівненської області Юлії В. вдалося добитися 50 тисяч гривень морального відшкодування майже через сім років після зґвалтування її у лісі, коли вона ще була неповнолітньою неповнолітнім Володимиром У. Раніше вона подавали цивільні позови, але безуспішно. Захисник потерпілої довів у суді, що у такій справі немає терміну давності.

Зґвалтування дівчини сталося у квітні 2015 року. На той час обидвоє були неповнолітніми. У ніч проти 13 квітня у лісі біля с. Тишиця колишнього Березнівського району хлопець побив дівчину, бо вона опиралася і зґвалтував.

Підлятка визнали винним у зґвалтуванні і вироком Кузнецовського міськсуду від 29 січня 2018 року його засуджено на 3,5 роки позбавлення волі. Потерпіла подавала цивільний позов на відшкодування завданих злочином матеріальних та моральних збитків, але суд його відхилив.

Через деякий час Юлія В. знову подала цивільний позов з того ж приводу, де вона просила відшкодувати їй 22 тисячі гривень витрат на адвоката, 8 тисяч на проїзди до поліції та судові засідання та 250 тис. грн моральних збитків. У березні 2021 року Рівненський міськсуд заочним рішенням задовольнив його частково й постановив стягнути з Володимира У. 150 тис. грн моральних збитків. У листопаді це рішення було скасоване, справу призначено до нового розгляду.

У січні 2022 року суддя Рівненського міськсуду задовольнила позов частково: відшкодувати Юлії В. 50 тис. грн моральних збитків, у решті вимог суд відмовив. Рішення також може бути оскаржене.

Нагадаємо, що аспірант із Франції Ніколя Імбер звинувачує священника УПЦ Московського патріархату у згвалтуванні. Допис про інцидент він виклав у соцмережі.

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