Під Рівним хлопчик намагався загасити товариша, який спалахнув, коли його вдарило струмом на товарному вагоні

Зараз обоє хлопчиків перебувають у лікарні.
У Дубні Рівненської області на залізниці травмувалися двоє дітей. Їх з опіками доправили до лікарні.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.
Подія сталася учора, 9 листопада на залізничному вокзалі Дубно близько 17:00. 12-річний дубенчанин виліз на дах вантажного вагону, де його вдарило струмом. Після цього на ньому спалахнув одяг, а хлопчик впав між вагонами. В цей час його однокласник намагався загасити вогонь, внаслідок чого також отримав опіки
Друзів доправили до Дубенської міської лікарні. Одного з них госпіталізували у реанімаційне відділення із опіками І-ІІ ступеня та травматичним шоком, іншого — з опіками обличчя та долонь
"Ювенальні поліцейські проводять перевірку, за результатами якої вирішуватиметься питання про правову кваліфікацію події", - зазначили у пресслужбі поліції.
Нагадаємо, що у Кривому Розі Дніпропетровської області на одному із виробництв чоловіка вбило струмом. Машиніст заліз на дах, щоб замінити лампочку у прожекторі. Внаслідок чого його вдарило струмом. Постраждалий від отриманого розряду помер.
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