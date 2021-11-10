Під Рівним хлопчик намагався загасити товариша, який спалахнув, коли його вдарило струмом на товарному вагоні

Під Рівним хлопчик намагався загасити товариша, який спалахнув, коли його вдарило струмом на товарному вагоні

Зараз обоє хлопчиків перебувають у лікарні.

У Дубні Рівненської області на залізниці травмувалися двоє дітей. Їх з опіками доправили до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.

Подія сталася учора, 9 листопада на залізничному вокзалі Дубно близько 17:00. 12-річний дубенчанин виліз на дах вантажного вагону, де його вдарило струмом. Після цього на ньому спалахнув одяг, а хлопчик впав між вагонами. В цей час його однокласник намагався загасити вогонь, внаслідок чого також отримав опіки

Друзів доправили до Дубенської міської лікарні. Одного з них госпіталізували у реанімаційне відділення із опіками І-ІІ ступеня та травматичним шоком, іншого — з опіками обличчя та долонь

"Ювенальні поліцейські проводять перевірку, за результатами якої вирішуватиметься питання про правову кваліфікацію події", - зазначили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, що у Кривому Розі Дніпропетровської області на одному із виробництв чоловіка вбило струмом. Машиніст заліз на дах, щоб замінити лампочку у прожекторі. Внаслідок чого його вдарило струмом. Постраждалий від отриманого розряду помер.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання