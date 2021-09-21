Під Рівним хрестини дитини закінчилися різаниною: кум ледь не вбив кума

Під Рівним хрестини дитини закінчилися різаниною: кум ледь не вбив кума

Чоловіка ушпиталили до лікарні з проникаючими ножовими пораненнями.

У селі Озерка Рівненської області хрестини дитини закінчилися різаниною. Між собою поконфліктували куми, один з яких накинувся на іншого з ножем.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.

Так, 20 вересня до поліції зателефонувала 23-річна жителька села Озерка і повідомила, що поранено її 23-річного односельчанина.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик, встановила, що компанія односельчан поверталася із святкування хрестин. Дорогою між двома кумами виник конфлікт, під час якого 21-річний чоловік завдав декілька ударів у різні частини тіла своєму 23-річному кумові-опонентові.

Поліцейських та медиків викликала дружина кума-нападника. Потерпілого із проникаючими ножовими пораненнями грудної клітки, черевної порожнини та шиї госпіталізували. Йому зробили операцію, і зараз його життю нічого не загрожує.

"Зловмисника поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ІТТ", - заявили у поліції.

Нагадаємо, що в Одесі 27-річний місцевий мешканець влаштував різанину просто на вулиці. Він ударив ножем двох перехожих, які заступилися за продавчиню, з якою той сварився.

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