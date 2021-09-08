Під Рівним тітка з племінником пиляли болгаркою боєприпас: жінка залишилася без пальця, чоловік - у реанімації

Під Рівним тітка з племінником пиляли болгаркою боєприпас: жінка залишилася без пальця, чоловік - у реанімації

Родичі вирішили зробити з патрона запчатину.

У Рівненській області чоловік та жінка отримали травми в результаті вибуху боєприпаса. Вони намагалися розпиляти його болгаркою.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.

Подія сталася учора, 7 вересня, близько 20:00 у селі Моквин. До поліції звернулися медики і повідомили, що до лікарні з множинними уламковими пораненнями доправлені тітка із племінником.

Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілі отримали на подвір’ї за місцем проживання внаслідок розриву патрона до крупнокаліберної стрілецької зброї (12,7×108 мм), який родичі намагалися розпиляти його болгаркою.



У 71-річної жінки медики діагностували політравму, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні поранення тіла. У лікарні їй довелося ампутувати палець.

Її 54-річний племінник із тяжкими травмами наразі без свідомості перебуває у реанімації. У потерпілого проникаюче поранення з пошкодженням ока, травмовано кишківник і трахею. Його мають оперувати.

За фактом вибуху слідчі відкрили за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з боєприпасами).

За словами жінки, боєприпас вона знайшла у лісі близько місяця тому. Вони вирішили його розпиляти і зробити з нього деталь до побутового пристрою.



Правоохоронці вкотре нагадали громадянам, що не можна розпилювати боєприпаси, а також їх переносити в інше місце. Про такі знахідки треба повідомляти в ДСНС, піротехніки якої ліквідують небезпечні пристрої.

Нагадаємо, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Кармелюка в Інгулецькому районі Кривого Рогу підірвався колишній боєць АТО, який служив у 17 танковій бригаді.

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