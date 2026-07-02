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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
491
Час на прочитання
1 хв

Під Рівним моторошна аварія: поїзд на переїзді роздавив маршрутку із людьми — є загиблі (фото, відео)

За інформацією «Укрзалізниці», попередньо загинули пасажири маршрутного мікроавтобуса. Судячи з фото, удар прийшовся на задню частину маршрутки.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Під Рівним поїзд роздавив маршрутку із людьми

Під Рівним поїзд роздавив маршрутку із людьми / © Національна поліція Рівненської області

У селищі Квасилів Рівненської області потяг зіткнувся з маршруткою: троє людей загинули, є поранені.

Про те повідомляє ГУНП у Рівненській області.

За інформацією правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та маршрутного автобуса сталася близько 13:55.

Внаслідок ДТП є загиблі та травмовані. Наразі відомо про трьох загиблих. Травмованим надається необхідна медична допомога.

На місці аварії працюють поліцейські та всі екстрені служби.

«Кількість травмованих зараз з’ясовується, вони були госпіталізовані. Загинуло троє людей», — повідомила в коментарі для ТСН.ua речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька.

За її словами, також з’ясовується причина цієї смертельної ДТП.

У Мережі поширили фото із місця трагедії. Як видно на знімах, удар прийшовся на задню частину маршрутки. Транспортний засіб зім’ятий, а скло посипалося з усіх вікон.

© соцмережі

Деталі моторошної аварії від «Укрзалізниці»

В «Укрзалізниці» розповіли, що попередньо загинули пасажири маршрутного мікроавтобуса.

«На залізничному переїзді в Рівненській області сталося зіткнення маршрутного мікроавтобуса з поїздом. Попередньо є загиблі та постраждалі серед пасажирів мікроавтобуса», — йдеться у повідомленні пресслужби.

Рух на дільниці, де трапилася аварія, тимчасово обмежено.

Наразі на місці події працюють всі служби: правоохоронці, рятувальники та працівники залізниці.

/ © Національна поліція Рівненської області

© Національна поліція Рівненської області

/ © Національна поліція Рівненської області

© Національна поліція Рівненської області

/ © Національна поліція Рівненської області

© Національна поліція Рівненської області

/ © Національна поліція Рівненської області

© Національна поліція Рівненської області

Нагадаємо, днями у Києві сталася нова смертельна ДТП. Некерований BMW протаранив чотири автомобілі, це призвело до жертв.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
491
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