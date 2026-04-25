Під руїнами досі є люди: РФ вгатила по багатоповерхівці у Дніпрі (фото, відео)
Вночі 25 квітня у Дніпрі пролунали вибухи — росіяни завдали по місту масованого удару. Є поранені, під завалами можуть бути люди.
У ніч на 25 квітня російські війська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого зафіксовано влучання у чотирьохповерховий будинок.
Що відомо про постраждалих
Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих.
«Це жінки 41, 44 і 58 років та 41-річний чоловік. Всі госпіталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.
За оновленими даними від Дніпропетровської, наразі відомо про 18 людей поранених через ворожу атаку на Дніпро. Серед них — дитина.
«11 з них госпіталізовані. 26-річна жінка — „важка“. Решта — у стані середньої тяжкості», — зазначили в ОВА.
Постраждав 9-річний хлопчик. Йому надали меддопомогу, дитина лікуватиметься амбулаторно.
Під завалами можуть бути люди
Мер Дніпра Борис Філатов попередив, що на місці влучання під завалами можуть бути люди.
«Іноді здається, що звик вже до всього. Ні, це зовсім не так. Знову декілька людей не виходять на звʼязок. Знову сподіваюсь на Диво. Та знову, скоріш за все, Дива не буде… Але знову молимось», — написав він у Телеграм.
Нові удари
Росіяни не обмежилися ударом і продовжили атакувати місто, внаслідок чого зайнялися кілька пожеж.
Загалом, за даними місцевих пабліків, близько 8 годин тривала комбінована атака на Дніпро.
«Пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, підприємства. Сталися пожежі. Одна з 4-поверхівок зруйнована. 6 людей не виходять на звʼязок. Рятувальна операція триває», — йдеться в одному з пабліків.
Зауважимо, що на момент публікації новини ворог продовжував атаку на Дніпро.
Нагадаємо, що також у ніч проти 25 квітня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Харкову.