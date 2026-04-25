ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1945
Час на прочитання
2 хв

Під руїнами досі є люди: РФ вгатила по багатоповерхівці у Дніпрі (фото, відео)

Вночі 25 квітня у Дніпрі пролунали вибухи — росіяни завдали по місту масованого удару. Є поранені, під завалами можуть бути люди.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Атака на Дніпро 25 квітня

У ніч на 25 квітня російські війська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого зафіксовано влучання у чотирьохповерховий будинок.

Усе про деталі атаки по Дніпру зібрав ТСН.ua.

Що відомо про постраждалих

Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих.

«Це жінки 41, 44 і 58 років та 41-річний чоловік. Всі госпіталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.

За оновленими даними від Дніпропетровської, наразі відомо про 18 людей поранених через ворожу атаку на Дніпро. Серед них — дитина.

«11 з них госпіталізовані. 26-річна жінка — „важка“. Решта — у стані середньої тяжкості», — зазначили в ОВА.

Постраждав 9-річний хлопчик. Йому надали меддопомогу, дитина лікуватиметься амбулаторно.

Удар по Дніпру 25 квітня (11 фото)

Удар по Дніпру 25 квітня 2026 року_11 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

Удар по Дніпру 25 квітня 2026 року_10 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

Удар по Дніпру 25 квітня 2026 року_9 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

Удар по Дніпру 25 квітня 2026 року_8 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

Удар по Дніпру 25 квітня 2026 року_7 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

Удар по Дніпру 25 квітня 2026 року_3 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

Удар по Дніпру 25 квітня 2026 року_5 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

Удар по Дніпру 25 квітня 2026 року_6 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

Удар по Дніпру 25 квітня 2026 року_2 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

Удар по Дніпру 25 квітня 2026 року_1 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

Удар по Дніпру 25 квітня 2026 року_4 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

Під завалами можуть бути люди

Мер Дніпра Борис Філатов попередив, що на місці влучання під завалами можуть бути люди.

«Іноді здається, що звик вже до всього. Ні, це зовсім не так. Знову декілька людей не виходять на звʼязок. Знову сподіваюсь на Диво. Та знову, скоріш за все, Дива не буде… Але знову молимось», — написав він у Телеграм.

© Дніпропетровська ОВА

Нові удари

Росіяни не обмежилися ударом і продовжили атакувати місто, внаслідок чого зайнялися кілька пожеж.

Фото Телеграм/ХДніпро

Фото Телеграм/ХДніпро

Загалом, за даними місцевих пабліків, близько 8 годин тривала комбінована атака на Дніпро.

«Пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, підприємства. Сталися пожежі. Одна з 4-поверхівок зруйнована. 6 людей не виходять на звʼязок. Рятувальна операція триває», — йдеться в одному з пабліків.

Фото Телеграм/ХДніпро

Фото Телеграм/ХДніпро

Зауважимо, що на момент публікації новини ворог продовжував атаку на Дніпро.

Нагадаємо, що також у ніч проти 25 квітня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Харкову.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1945
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie