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Під Соледаром відбувся стрілецький бій між ЗСУ і російськими окупантами

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Під Соледаром відбувся стрілецький бій між ЗСУ і російськими окупантами

Фото з відкритих джерел

На Бахмутському напрямку російські окупанти намагалися просунутися вглиб території України.

Вони провели розвідку боєм в районі Семигір'я та затіяли стрілецький бій із ЗСУ поблизу Соледара.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру зокрема в районах Бахмута, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Покровського та Нью-Йорка.

"Противник вів стрілецькі бої в районі населеного пункту Соледар, успіху не мав. Провів розвідку боєм біля Семигір’я. Зазнав вогневого ураження та втрат і відійшов. Наразі в районах Семигір’я та Кодеми тривають бойові дії", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, Лукашенко зробив чергову цинічну заяву, що Україна бойовими гелікоптерами "підпалює" свої поля для "жахливої картинки".

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