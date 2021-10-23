Під Сумами 50-річний чоловік три роки сексуально знущався з дитини та побив її матір

Під Сумами 50-річний чоловік три роки сексуально знущався з дитини та побив її матір

Підозрюваний запропонував поліції 50 тис. грн хабара.

У Сумській області 50-річний чоловік три роки сексуально знущався з дитини. Дівчинка наважилась розповісти правду тільки тоді, коли агресор побив її маму.

Про це повідомили в прокуратурі Сумської області.

Як встановило слідство, чоловік в Сумському районі від 2018 року вчиняв сексуальне насильство щодо 11-річної дівчинки. Дитина була донькою співмешканки сина підозрюваного, а тому часто допомагала чоловіку по господарству. Тривалий час дівчинка мовчала, проте вона розповіла правду після того, як агресор побив її та матір.

Тоді мати дитини звернулась до поліції. Після того, як чоловіка затримали, він запропонував слідчому 50 тис. грн, щоб той знищив матеріали справи. Правоохоронець повідомив про це своєму керівництву і поліція задокументувала факт передачі хабара.

Підозрюваному оголосили про підозру за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої, нанесення легких тілесних ушкоджень та надання неправомірної вигоди слідчому з метою впливу на нього (ч. 4 ст. 153, ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 369 та ч. 1 ст. 343 КК України). Триває слідство.

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