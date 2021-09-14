Під Сумами директор школи погрожував звільнити вчительку, якщо та не вакцинується від COVID-19

Під Сумами директор школи погрожував звільнити вчительку, якщо та не вакцинується від COVID-19

Директор школи зібрав вчителів та повідомив, що усі мають пройти вакцинацію.

У Сумській області директор однієї із шкіл наказав усім вчителям зробити щеплення проти коронавірусу. Одна вчителька відмовилася, тож очільник закладу став погрожувати їй звільненням.

Про це повідомляє Управління держпраці у Сумській області.

Зазначається, що звільнити хотіли вчительку з 32-річним стажем роботи і єдиним записом у трудовій книжці.

​Перед початком навчального року директор школи зібрав вчителів та повідомив, що за три дні усі мають пройти вакцинацію від COVID-19, інакше спочатку їх відсторонять від роботи, а потім звільнять.

Вчителька, яка має низку хронічних захворювань вирішила перед тим, як робити вакцинацію проконсультуватися із сімейним лікарем, про що і повідомила директору. Натомість почула у відповідь, що у школі вирішувати кому потрібно вакцинуватися буде директор, а не лікарі. В іншому разі – має написати заяву на звільнення.

Жінка звернулася до Управління держпраці.

"Їй пояснили, що ніхто не зобов’язаний робити те, що прямо не передбачено законом, примусова вакцинація в Україні відсутня. Підстави для припинення трудових відносин із працівниками визначені у Кодексі законів про працю України, така підстава як відмова від вакцинації у законодавстві відсутня. Спроби директора звільнити працівника або примусити його написати заяву про звільнення є порушенням законодавства про працю", - розповідають в Управлінні.

Нагадаємо, що Україні незабаром з'являться відеокамери для контролю за дотриманням маскового режиму в місцях масового скупчення людей. Їх встановлять, зокрема, у торговельних центрах на рівні областей країни.

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