Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Під Сумами залізничники захопили ворожий БТР, а "освободителей" здали теробороні

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Під Сумами залізничники захопили ворожий БТР, а "освободителей" здали теробороні

Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

Двоє росіян втекли. Наразі їх шукають.

Начальник станції "Баси" Руслан Аристархов та начальник станції "Суми вантажна" Артем Кисельов захопили ворожий БТР та двох російських окупантів. 

Про це повідомили в прессслужбі "Укрзализниці".

Так, вранці після селектора вони вирушили виявляти мітки, робили обхід колії на станціях "Баси" та "Суми" вантажна. І побачили, як на станцію заїжджає бронетранспортер. Виліз із кабіни один із російських загарбників і запитав напрямок руху. Залізничники зорієнтувалися та вказали йому шлях у тупик за підвищеною колією.

Потрапивши у пастку, росіяни вилізли з БТР, їх повалили на землю та викликали тероборону. Двох затримали та здали сумській теробороні. Ще двоє втекли, на них оголошено полювання.

Залізничники представлені до нагородження.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація