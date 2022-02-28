Під Сумами залізничники захопили ворожий БТР, а "освободителей" здали теробороні

Двоє росіян втекли. Наразі їх шукають.

Начальник станції "Баси" Руслан Аристархов та начальник станції "Суми вантажна" Артем Кисельов захопили ворожий БТР та двох російських окупантів.

Про це повідомили в прессслужбі "Укрзализниці".

Також читайте У Харківській області жінка кинула в російський БТР коктейль Молотова і спалила його

Так, вранці після селектора вони вирушили виявляти мітки, робили обхід колії на станціях "Баси" та "Суми" вантажна. І побачили, як на станцію заїжджає бронетранспортер. Виліз із кабіни один із російських загарбників і запитав напрямок руху. Залізничники зорієнтувалися та вказали йому шлях у тупик за підвищеною колією.

Потрапивши у пастку, росіяни вилізли з БТР, їх повалили на землю та викликали тероборону. Двох затримали та здали сумській теробороні. Ще двоє втекли, на них оголошено полювання.

Залізничники представлені до нагородження.