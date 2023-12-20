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Під Тернополем чоловік у магазині показував свій статевий орган: зняв штани і поклав його на стіл

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Під Тернополем чоловік у магазині показував свій статевий орган: зняв штани і поклав його на стіл

Альтанка. Фото ілюстративне / Фото: pixabay.com

На суді чоловік відмовився свідчити.

У Тернопільській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який у сільському магазині чіплявся до неповнолітніх дівчат, демонструючи їм свій статевий орган. 

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду. 

За даними суду, інцидент стався у селі Забойки, що під Тернополем. Там у серпні 2023 року в альтанці біля місцевого магазину сиділи троє неповнолітніх дівчат. До них підійшов чоловік, зняв штани та почав показувати свій статевий орган. Згодом чоловік знову оголився та поклав свій член на стіл біля однієї із неповнолітніх. 

Тоді дівчата налякались і побігли до магазину, а підозрюваний почав нецензурно лаятись та чіплятись до дітей. Його вгамував продавець магазину. 

На суді підозрюваний провину визнав, проте відмовився свідчити. Суд визнав його винним за ч.1 ст.156 та 2 ст.156 КК України та засудив його до 5 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 2 роки іспитового. Також його внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

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Дата публікації
Перегляди
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