Під Тернополем правоохоронці "виловили" неповнолітніх на дискотеці і оштрафували завклубу

Під Тернополем правоохоронці "виловили" неповнолітніх на дискотеці і оштрафували завклубу

За перебування неповнолітніх у закладі культури завідувачка має сплатити штраф.

У Тернопільській області оштрафували завідувачку клубу через те, що на дискотеці перебували неповнолітні.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Інцидент стався у селі Колиндяни Тернопільскої області. Правоохоронці навідалися вночі на сільську дискотеку і виявили там неповнолітніх.

Через це на завідувачку клубу склали адмінпротокол, а за місяць справу розглянув суд.

У постанові суду вказано, що на дискотеку у Колиндянах прийшов начальник сектору ювенальної превенції Чортківського райвідділу поліції. Там він побачив неповнолітніх, тож склав на завідувачку адмінпротокол за ст. 180-1 КУпАП (порушення порядку перебування дітей у закладах сфери).

За це завідувачці клубу загрожувало до 850 грн штрафу, однак суддя Чортківського райсуду став на бік обвинуваченої.

У постанові суду вказано, що протокол на жінку склали з порушенням – у ньому не було вказано, яким документом регулюється порядок перебування дітей у клубах (зокрема те, що дітям не можна перебувати пізно на дискотеці), і які саме норми цього документа порушила жінка.

Відтак суддя повернув протокол про адмінпорушення назад до поліції для належного оформлення.

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