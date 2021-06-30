Під Тернополем вже другу добу горить велике сміттєзвалище: фото

На сміттєзвалищі утворюється газ метан.
Під Тернополем у вівторок, 29 червня, спалахнула пожежа на Малашівському сміттєзвалищі, куди звозять відходи з обласного центру. Станом на 30 червня займання продовжують гасити.
Про це повідомили у ДСНС у Тернопільській області.
За даними рятувальників, площа пожежі 70 квадратних метрів.
"На місці події працюють 4 одиниці техніки ДСНС та 16 рятувальників. Додатково залучено 8 одиниць техніки комунальних служб", - повідомили у ДСНС у Тернопільській області.
Відзначимо, що площа сміттєзвалища понад 9 гектарів. На ньому накопичено 14 млн куб метрів сміття, через що утворюється газ метан. Через це там три місяці тому відкрили сучасну станцію дегазації.
Нагадаємо, 5 червня у Київській області спалахнуло сміттєзвалище. Дим та сморід оповив довколишні будівлі.