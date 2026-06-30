Під ударом — космічний зв’язок РФ: Зеленський показав, по чому вгатили ЗСУ біля Москви

Безпілотник

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Сили оборони України завдали удару по центру космічного зв’язку «Дубна» в Московській області РФ. Атака є частиною так званих «далекобійних санкцій» проти Росії.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

Удар по центру космічного зв’язку РФ біля Москви

Чим важливий об’єкт

За даними військових, цей об’єкт є важливим елементом супутникового зв’язку та використовується, зокрема, для забезпечення розвідувальних процесів і координації дій російських військ у війні проти України. Відстань від державного кордону України до ураженого центру становить понад 500 кілометрів. Також український лідер нагадав, що раніше ЗСУ вже здійснювали удари по кількох подібних об’єктах у Московській та Володимирській областях РФ.

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«Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій. Готуються відповідні дії і щодо інших подібних обʼєктів ворога», — сказав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що Україна продовжує реалізовувати стратегію «далекобійних санкцій» проти Росії та системно створює максимальні перешкоди для ведення війни. За його словами, мета — ускладнити РФ можливість продовжувати агресію та змусити відчути її наслідки всередині країни.

Також президент наголосив, що Україна посилює удари по об’єктах ворога та реагує на російські атаки, щоб зменшити спроможність РФ до подальших бойових дій.

Раніше Зеленський заявив, що нічні та масовані удари Росії по Україні є цілеспрямованим терором проти цивільного населення та критичної інфраструктури. Він наголосив, що РФ свідомо продовжує ескалацію, використовуючи ракети й дрони для атак на міста та енергетичні об’єкти. Глава держави підкреслив, що Україна потребує посилення систем протиповітряної оборони та більшої кількості сучасних засобів захисту, щоб зберегти життя людей. Зеленський також закликав міжнародних партнерів активніше розвивати засоби протиракетної оборони.

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