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Під Ужгородом жінка хотіла, щоб "Росія звільнила її від України", та хвалила окупантів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Під Ужгородом жінка хотіла, щоб "Росія звільнила її від України", та хвалила окупантів

Обшуки в будинку підозрюваної / Фото: Прокуратура Закарпатської області

Зрадниця активно поширювала російські наративи.

В Ужгородському районі Закарпатської області викрили зрадницю, яка дискредитувала ЗСУ та "чекала, що Росія звільнить її від України".

Про це повідомили в прокуратурі Закарпатської області. 

За даними слідства, жителька Ужгородського району в одній із соцмереж прославляла російських окупантів і підтримувала злочини Росії. Вона стверджувала, що "ЗСУ обстрілюють цивільне населення", та чекала на те, що "окупанти звільнять її від України".

"Крім того, жінка розповсюджувала типові прокремлівські наративи щодо вини НАТО і США в початку війни в Україні. Водночас вона стверджувала, що військові ЗСУ тримають у заручниках цивільне населення, яке чекає, аби їх звільнила росія", - йдеться у повідомленні прокуратури. 

Судово-лінгвістична експертиза підтвердила ознаки злочину у висловлюваннях жительки Закарпаття. В її будинку проведено обшук і вилучено докази її діяльності. 

Підозрюваній інкримінують ч. 2 ст. 436-2 КК України - поширення матеріалів, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікують її учасників.

Нагадаємо, на Волині чоловік публічно виправдовував Росію та її злочини. В тому, що почалася війна, він звинувачував Україну і заявив, що по вокзалу у Краматорську "прилетіла українська ракета", а насильство окупантів у Бучі виправдовував тим, що "наші теж ґвалтують".

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Дата публікації
Перегляди
1087
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