Під вагою снігу впав ангар: в Одеському аеропорту скасували рейси зі Стамбула 

Пасажири стали заручниками негоди.
До Одеси мали прибути три авіарейси зі Стамбула і стільки ж відправитися назад. Але всі вони скасовані, як і інші рейси в стамбульському аеропорту.
Про це пише місцеве видання od.vgorode.ua.
Як виявилося, причина не в одеській негоді. У Стамбулі вчора ночі стався потужний снігопад, під вагою опадів впав ангар. А всі злітно-посадкові смуги зледеніли.
Заручниками погодних умов стали тільки одесити, які намагалися повернутися додому або вилітали до Туреччини.
Нагадаємо, сніжити на території Одеської області почало ввечері 23 січня. Одесу засипає снігом, він падає безперервно вже понад добу, снігоприбиральну техніку комунальники вивели на дороги ще вночі, проте навіть це не допомогло уникнути аварій. А рятувальникам кілька разів довелося виїздити на допомогу водіям, які забуксували на слизькій дорозі.
Читайте також:
- До України насуваються міцні морози
- У лютому до України може прийти весна: несподіваний прогноз погоди на зиму.
- У ДСНС попередили українців про погодні сюрпризи