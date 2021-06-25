Під Вінницею авто переїхало чоловіка, який заснув на дорозі

Під Вінницею авто переїхало чоловіка, який заснув на дорозі

Обидва чоловіки до цього пиячили у місцевому кафе.

У Вінницькій області нетверезого пішохода, який заснув на дорозі, переїхав нетверезий водій. Після скоєного він втік з місця пригоди.

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Про це повідомляє Vinn-fm.

Подія сталася у Гайсинському районі Вінницької області. За попередньою інформацією слідства, потерпілий повертався з кафе та заснув на дорозі. Водій легковика, який їхав в цей час, не помітив сплячого, і переїхав його. Від отриманих травм чоловік помер.

Поліція встановила, що до наїзду на потерпілого водій також відпочивав у тому ж кафе і сів за кермо, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Коли до 34-річного підозрюваного прийшли правоохоронці, він спав вдома. Авто зі слідами ДТП стояло біля двору.

Водію загрожує до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, що в Житомирській області на березі річки місцевий рибалка знайшов тіло 29-річного чоловіка із сусіднього села. На тілі загиблого виявили численні сліди від побоїв.

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