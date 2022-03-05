Під Волновахою ЗСУ ліквідували терориста Воху, який керував розвідбатом "Спарта" після загибелі Мотороли

Повідомляється, що окупант отримав смертельне поранення.
У Волновасі Донецької області ЗСУ ліквідували терориста Воху. Після смерті Мотороли він керував розвідбатом "Спарта".
Про це повідомляють у Мережі.
Окупаційні засоби пропаганди стверджують, що Воху поранили, коли він "евакуйовував мирних жителів" з Волновахи.
Загиблому терористу Вохє - Володимиру Жозе дали посмертно героя так званої "ДНР".
На Донбассе уничтожен Воха - террорист, который командовал батальоном «Спарта» ДНР после гибели Моторолы pic.twitter.com/6cRQnEdOaq— Денис Казанський (@den_kazansky) March 5, 2022