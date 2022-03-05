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Під Волновахою ЗСУ ліквідували терориста Воху, який керував розвідбатом "Спарта" після загибелі Мотороли

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Під Волновахою ЗСУ ліквідували терориста Воху, який керував розвідбатом "Спарта" після загибелі Мотороли

facebook.com/navy.mil.gov.ua

Повідомляється, що окупант отримав смертельне поранення.

У Волновасі Донецької області  ЗСУ ліквідували терориста Воху. Після смерті Мотороли він керував розвідбатом "Спарта".
 
Про це повідомляють у Мережі.
 
Окупаційні засоби пропаганди стверджують, що Воху поранили, коли він "евакуйовував мирних жителів" з Волновахи.
 
Загиблому терористу Вохє - Володимиру Жозе дали посмертно героя так званої "ДНР".
 
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